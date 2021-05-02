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Gündem Sivas’ta büyük heyecan! Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı’na ilişkin açıklama
Gündem

Sivas’ta büyük heyecan! Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı’na ilişkin açıklama

Sivas Valisi Salih Ayhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nda çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek seferlerin başlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 13:25:00 -
Sivas’ta büyük heyecan! Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı’na ilişkin açıklama

Sivas Valisi Salih Ayhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini, seferlerin yaz aylarında başlamasının planlandığını söyledi.

Performans testleri devam eden YHT Hattı'nın Sivas etabında da çalışmalarda sona gelindi. Çalışmaları sık sık yerinde inceleyen Vali Ayhan, AA muhabirine, ramazan ayı olmasına rağmen hızlı tren hattında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Çalışmalarda sona yaklaşıldığını aktaran Ayhan, "Sivas'ın da heyecanla beklediği bu güzel hizmeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve TCDD Genel Müdürlüğümüz bir an önce yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor." dedi.

Ayhan, proje kapsamında çevre düzenlemelerine başladıklarını ifade ederek, "Eksiklikler gideriliyor. Ulaştırma Bakanımızın vermiş olduğu bir tarih var. O tarihe yetiştirilmesi için gece gündüz çalışılıyor. Dinamik test sürüşleri devam ediyor. Test sürüşlerinin olumlu gittiğine dair arkadaşlarımız bize bilgi veriyor." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde de çalışmaların aksamadan devam ettiğine dikkati çeken Ayhan, şunları kaydetti:

"Bu yaz döneminde Sivaslı hemşehrilerimiz bu hizmetten yararlanacaktır. Evet biraz geç oldu ama güç olmasın dedik. Bu güzel hizmet ile Sivas'ımız buluşacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza, TCDD Genel Müdürlüğüne ve sahada çalışan herkese teşekkür ediyorum. Salgına rağmen hiçbir duraksama olmadan gece gündüz çalışmalar devam ediyor. Bir ay önce buraya yine gelmiştik, bir ay önceyle çok ciddi farklılıklar var, verilen söze uyulması konusunda çalışmalar devam ediyor."

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