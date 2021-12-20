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Eğitim Sivas’ta bugün okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi okullar tatil mi?
Eğitim

Sivas’ta bugün okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi okullar tatil mi?

Sivas’ta bugün okullar tatil mi? Sivas’ta bugün okul var mı? 20 Aralık 2021 Pazartesi Sivas’ta okullar yarın tatil mi? soruları Sivas’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle hem öğrenciler hem de veliler tarafındana merak ediliyor. Doğanşar, İmranlı, Koyulhisar, Suşehri ve Ulaş ilçelerine bağlı 39 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı sonrası Sivas’ta okul var mı, bugün Sivas’ta okullar tatil edilecek mi? sorularının yanında Doğanşar, İmranlı, Koyulhisar, Suşehri, Ulaş’ta bugün 20 Aralık Pazartesi okul var mı? sorusu da merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 07:50:00 -
Sivas’ta bugün okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi okullar tatil mi?

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 39 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, dün geceden itibaren etkisini gösteren kar yağışının ardından Doğanşar, İmranlı, Koyulhisar, Suşehri ve Ulaş ilçelerine bağlı 39 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, söz konusu köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kar yağışı, Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı, Kızılırmak ile Kardeşler Tepesi'nde güzel görüntüler oluşturdu.

Sivas’ta bugün (20 Aralık Pazartesi) okullar tatil mi?

Doğanşar, İmranlı, Koyulhisar, Suşehri, Ulaş’ta bugün okul var mı? Sivas Valiliğinden Sivas’ta yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylar haberimize eklenecektir.

 

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