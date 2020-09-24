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Aktüel Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
Aktüel

Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 20:03:19 -
Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Suşehri ilçesine bağlı Yamaç köyünün 12 Eylül günü karantinaya alındığı anımsatıldı.

Köyde sosyal izolasyonun sağlandığı belirtilen açıklamada, karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

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