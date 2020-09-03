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Aktüel Sivas'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Aktüel

Sivas'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 14:02:00 -
Sivas'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Banaz köyünün, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.

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