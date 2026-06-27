Karaciğerde görülen bu belirtilere dikkat: Tıpta adı değişti ama çağın en sinsi hastalığı! Çoğu kimse bunu bilmiyor
Tıpta 'Metabolik Disfonksiyonla İlişkili Yağlı Karaciğer' olarak adlandırılan karaciğer hastalığı, modern yaşamdaki fastfood, hareketsizlik ve obezite nedeniyle sinsice ilerleyerek siroza dönüşebilir. Hastalığın, ilerledikçe yorgunluk ve sağ karın bölgesinde dolgunluk hissiyle ortaya çıktığını belirten uzman isim; özellikle obezite, diyabet ve yüksek kolesterol hastalarının yüzde 80'inin büyük risk altında olduğunu söyledi. Vücut ağırlığının yüzde 10'unu vermek ise hayati önem taşıyor.