Karaciğerde görülen bu belirtilere dikkat: Tıpta adı değişti ama çağın en sinsi hastalığı! Çoğu kimse bunu bilmiyor

Bazı kronik rahatsızlıklara sahip olan kişilerin karaciğer sağlıklarına ekstra özen göstermesi gerekiyor. Prof. Dr. Yaprak, “Karaciğer yağlanmasının en fazla geliştiği kişiler; obezite, hipertansiyon, yüksek kolesterol ve diyabet hastaları olup bu kişilerin neredeyse yüzde 80’inde karaciğer yağlanması vardır. Bu yüzden risk altındakilerin kan tahlili ve radyolojik yöntemlerle karaciğerde yağlanma kontrolünü yaptırmaları gerekir” diyerek risk grubunu tanımlıyor. Prof. Dr. Yaprak, hastalığın tanısı ve evrelemesi için kapsamlı bir değerlendirme sürecinin gerekliliğini vurguluyor. Kan tahlilleri (AST, ALT, GGT, insülin direnci, kolesterol) ile karaciğerin durumunun incelendiğini belirten uzman; radyolojik görüntülemede ise standart ultrasonografinin yanı sıra, karaciğer sertliğini daha hassas ölçen elastografi veya fibroscan gibi ileri teknolojilerin, ayrıca MR ve tomografinin yağlanma derecesini belirlemede kritik rol oynadığını ifade ediyor.