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Yerel Sivas'ta bazı köy yolları ulaşıma kapandı
Yerel

Sivas'ta bazı köy yolları ulaşıma kapandı

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde yağan kar nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Yolu kapanan bir köydeki hasta çocuk için ise ekipler seferber oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 00:53:00 -
Sivas'ta bazı köy yolları ulaşıma kapandı

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde yağan kar nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Yolu kapanan bir köydeki hasta çocuk için ise ekipler seferber oldu.

Sivas’ta günlerdir etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Akıncılar'da İlçe Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Öte yandan, yolu ulaşıma kapanan Akıncılar ilçesi Yünlüce köyünde yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan 4 yaşındaki A.A. ailesi tarafından hastaneye götürülemeyince İlçe Özel İdaresi ekipleri harekete geçti. Yolun ulaşıma açılmasının ardından hastaneye götürülen küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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