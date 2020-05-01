Sivas'ta askıda ekmek kampanyasına 8 bin ekmek bağışlandı

Tüm dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken, ülkenin birçok bölgesi duygulandıran dayanışma görüntülerine sahne oldu. Sivas’ta bir ekmek fırını, sosyal medya üzerinden salgın nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan ve Ramazan ayında ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar için askıda ekmek kampanyası başlattı. Sivas Lisesi kavşağında bulunan fırının işletmecisi Cemil Yıldırım’ın sosyal medya üzerinden başlattığı kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Askıda ekmek kampanyasına 15 günde yaklaşık 8 bin adet ekmek bağışlandı. Fırın, Ramazan ayının ilk 8 gününde 2 bin adet ekmeği ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Yaklaşık 6 bin adet ekmek de Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.