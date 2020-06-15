  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sivas’ta asfalt yüklü kamyon devrildi: 4 Yaralı

Sivas’ta devrilen kamyonla, otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 13:10:35 -
Sivas’ta asfalt yüklü kamyon devrildi: 4 Yaralı

Sivas’ta devrilen kamyonla, otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, saat 10.30 sıralarında Sivas-Yozgat karayolu Alicik rampası mevkiinde meydana geldi. Bekir E. idaresindeki 06 JNL 93 plakalı asfalt yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yolu trafiğe kapatan kamyona Abdulkadir D. idaresindeki 28 ES 437 plakalı otomobil çarparak durabildi. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Büşra D. ve Münevver D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Yıldızeli Devlet hastanesine kaldırıldı. Karayolunun Yozgat yönü ise kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı