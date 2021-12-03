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Yerel Sivas'ta apartman dairesinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi
Yerel

Sivas'ta apartman dairesinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Sivas'ta apartman dairesinde çıkan yangında, aralarında bir hamilenin de bulunduğu 6 kişi dumandan etkilenerek karbonmonoksit zehirlenmesi yaşadı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 14:24:00 -
Sivas'ta apartman dairesinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Danişmentgazi Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki İ.D'ye ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, apartmandaki bazı vatandaşların tahliyesini gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen, aralarında çocuklarında bulunduğu 6 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Hamile olduğu öğrenilen kadın ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın çıkan daire kullanılamaz hale geldi.

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