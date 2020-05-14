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Aktüel

Sivas’ta 2019 yılında 8 bin 18 canlı bebek doğdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:34:35 -
Sivas’ta 2019 yılında 8 bin 18 canlı bebek doğdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Sivas’ta 2019’da canlı doğan bebek sayısı 8 bin 18 olarak kayıtlara geçti.


Sivas’ta; bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı anlamına gelen "toplam doğurganlık hızı" 2019 yılında 1,71 çocuk olarak gerçekleşti. Türkiye’de bu oran ise 1,88 çocuk olarak kayıtlara geçti.


Bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı ise Sivas’ta 2019 yılında binde 12,5 oldu.


TÜİK, istatistiki bölge birimleri sınıflamasına göre ilk doğumdaki ortalama anne yaşı oranlarını da kamuoyuyla paylaştı. Sivas’ta doğumlarını 2004 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 24,7 iken 2019 yılında 25,8 oldu.

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