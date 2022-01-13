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Yerel Sivas'ta 170 köy ile ulaşım sağlanamıyor
Yerel

Sivas'ta 170 köy ile ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta yoğun kar nedeniyle 170 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 10:23:00 -
Sivas'ta 170 köy ile ulaşım sağlanamıyor

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Zara, Yıldızeli, İmranlı, Hafik ve Suşehri ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 170 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolların açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu il merkezinde de Cumhuriyet Meydanı'ndaki tarihi yapılar beyaza büründü.

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