Sivasspor'un stadı ile ilgili flaş gelişme! Resmen açıklandı...

Türkiye Futbol Federasyonu, Sivasspor - Adana Demirspor maçının Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Demir Grup Sivasspor'un, Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşma Sivas 4 Eylül Stadı zeminindeki bakım çalışmaları nedeniyle Malatya'da oynanacak.

Zemin oynamaya elvermedi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilisi tarafından dün yapılan incelemenin ardından Sivas 4 Eylül Stadyumu zemininin müsabaka oynamaya elverişli olmadığı yönünde karar çıktı. Bu kararın ardından Sivasspor, karşılaşmanın Malatya'da oynanması için müracaatta bulundu.

1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor, kırmızı-beyazlı ekibin talebini kabul ederek Sivasspor-Adana Demirspor maçının Yeni Malatya Stadyumu'nda oynamasına izin verdi. Sivasspor, bu karar sonrası da TFF'ye müracaatta bulundu.

28 Ocak Cumartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanması planlanan karşılaşma söz konusu stadyumun zeminindeki sorun nedeniyle Yeni Malatya Stadyumu'na alındı.

Sivasspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu zeminindeki bakım çalışmaları nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki TECO Karacabey Belediyespor maçını Kayseri'de RGH Enertük Enerji Stadyumu'nda oynamıştı.