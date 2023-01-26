  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sivasspor'un stadı ile ilgili flaş gelişme! Resmen açıklandı...
Spor

Sivasspor'un stadı ile ilgili flaş gelişme! Resmen açıklandı...

Türkiye Futbol Federasyonu, Sivasspor - Adana Demirspor maçının Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 16:09:00 -
Sivasspor'un stadı ile ilgili flaş gelişme! Resmen açıklandı...

Türkiye Futbol Federasyonu, Sivasspor - Adana Demirspor maçının Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Demir Grup Sivasspor'un, Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşma Sivas 4 Eylül Stadı zeminindeki bakım çalışmaları nedeniyle Malatya'da oynanacak.

Zemin oynamaya elvermedi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilisi tarafından dün yapılan incelemenin ardından Sivas 4 Eylül Stadyumu zemininin müsabaka oynamaya elverişli olmadığı yönünde karar çıktı. Bu kararın ardından Sivasspor, karşılaşmanın Malatya'da oynanması için müracaatta bulundu.

1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor, kırmızı-beyazlı ekibin talebini kabul ederek Sivasspor-Adana Demirspor maçının Yeni Malatya Stadyumu'nda oynamasına izin verdi. Sivasspor, bu karar sonrası da TFF'ye müracaatta bulundu.

28 Ocak Cumartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanması planlanan karşılaşma söz konusu stadyumun zeminindeki sorun nedeniyle Yeni Malatya Stadyumu'na alındı.

Sivasspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu zeminindeki bakım çalışmaları nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki TECO Karacabey Belediyespor maçını Kayseri'de RGH Enertük Enerji Stadyumu'nda oynamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23