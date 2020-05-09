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Spor

Sivasspor'un kuruluşunu meşale yakarak kutladılar

Yeniakit Publisher
2020-05-09 01:53:29 -
Sivasspor'un kuruluşunu meşale yakarak kutladılar

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir grup taraftar, Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un kuruluşunun 53. yıl dönümünü evlerinin balkonlarında meşaleler yakarak kutladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Çılgınlar 58 Taraftar Grubu kırmızı-beyazlı ekibin kuruluş yıl dönümünü farklı bir şekilde kutlamaya karar verdi.

Grubun sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine Yenidoğan Mahallesi başta olmak üzere kentin bazı mahallelerinde Sivasspor'un kuruluş yıl dönümü meşaleler yakılarak kutlandı.

1967 yılında kurulan Sivasspor'un kuruluş yıl dönümü kutlaması renkli görüntülere de sahne oldu.

Çılgınlar 58 Taraftar Grubu'nun sosyal medya hesabından "Büyük aşkımız Sivasspor'un 53. yılını kutladık. Güne Sivasspor ile başlamak istedik. Başarılarla dolu nice yıllar büyük aşkımız Sivasspor. Her şey Sivasspor için. Bu kutlama sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek yapılmıştır." ifadeleriyle paylaştığı görüntüler büyük beğeni topladı.

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