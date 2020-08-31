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Spor Sivasspor'un Bolu kampı sona erdi
Spor

Sivasspor'un Bolu kampı sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-08-31 12:50:35 -
Sivasspor'un Bolu kampı sona erdi

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Bolu kampı sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezona Bolu'nun Gerede ilçesinde hazırlanan kırmızı-beyazlı ekip, 17 günlük kampı tamamladı.

Bugün yapılan son antrenmanın ardından öğleden sonra İstanbul'a gidecek Sivasspor, burada Beşiktaş, Fenerbahçe ve Fraport TAV Antalyaspor'un yer aldığı The Land of Legends Cup hazırlık turnuvasına katılacak.

Sivasspor, organizasyondaki ilk maçında yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacak.

Turnuvanın ardından Sivas'a dönecek Sivasspor, hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam edecek.

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