Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor
SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezona Bolu'nun Gerede ilçesinde hazırlanan kırmızı-beyazlı ekibin, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma, pas, pres ve dayanıklılık koşusu yapan futbolcular, idmanı 3 grup halinde yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamladı.
Demir Grup Sivasspor, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.