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Spor Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor
Spor

Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-08-27 13:45:30 -
Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor

BOLU (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesindeki Kaya Green Park'ta devam eden Sivas ekibi, kampın 13'üncü gününde otelin sahasında teknik direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler gözetiminde, koşu ve açma-germe hareketleri yaptı.

Daha sonra sporcular, fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Günü tek antrenmanla tamamlayan Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanla Bolu kampına devam edecek.

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