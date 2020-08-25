Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor
SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezona Bolu'nun Gerede ilçesinde hazırlanan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdiği günün ikinci antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma, pas pres çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamladı.
Demir Grup Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.