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Spor Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor
Spor

Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-08-23 21:14:31 -
Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezona Bolu'nun Gerede ilçesinde hazırlanan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdiği günün ikinci antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk çalışması, top kapma, pas pres çalışmasıyla devam eden antrenman yarı sahada oynan çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanı ziyaret eden İstanbul Sivasspor Taraftarlar Derneği üyeleri kırmızı-beyazlı ekibe başarılar diledi.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.


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