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Spor Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor
Spor

Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-08-23 13:30:20 -
Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezona Bolu'nun Gerede ilçesinde hazırlanan kırmızı-beyazlı ekip, kampın 9'uncu gününde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma, pas ve pres çalışmasının ardından dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlı ekip, 3 grup halinde yarı sahada yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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