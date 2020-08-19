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Spor Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor
Spor

Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-08-19 18:42:22 -
Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor

BOLU (AA) - Demir Grup Sivasspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, Gerede ilçesinde kampa girdikleri otelin sahasında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde idman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Sivas temsilcisi, yaklaşık 1,5 saat süren idmanı 3 grup halinde 5'e 2 pas, pres ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamladı.

Bolu kampını 31 Ağustos'ta sonlandıracak Sivasspor, The Land Of Legends Cup turnuvasına katılmak üzere İstanbul'a geçecek.


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