Sivasspor'un Bolu kampı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor. Kulübün açıklamasına göre, kırmızı-beyazlılar Bolu'nun Gerede ilçesindeki kamp çalışmaları kapsamında öğlen saatlerinde antrenman yaptı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Kırmızı-beyazlı ekip, otelin sahasında ısınma hareketleri, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı. Antrenman, ikişerli grup halinde kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla sona erdi. Emre Kılınç, sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı.





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