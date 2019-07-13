Sivasspor'un Bolu kampı

Sivasspor'un Bolu kampı13 Temmuz 2019 Cumartesi 20:41
SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor.
Kulübün açıklamasına göre kırmızı-beyazlılar Bolu'nun Gerede ilçesindeki kamp çalışmaları kapsamında akşam saatlerinde antrenman yaptı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı, pas, pres, savunma ve hücum çalışmasıyla tamamlandı.
Kampın sekizinci gününü geride bırakan kırmızı-beyazlı ekip, yarını izinli geçirecek.
Sivasspor, 15 Temmuz Pazartesi günü yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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