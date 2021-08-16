Sivasspor'un 19 maçlık serisi son buldu
Sivasspor'un 19 maçlık serisi son bulduKonyaspor Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 1-0 yendi. Sivasspor'un 19 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Sivasspor, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Müsabakayı Konyaspor 1-0 kazandı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 88. dakikada Cikalleshi kaydetti.
Konyaspor bu sonuçla puanını 3'e çıkardı.
Sivasspor gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor'a ile karşılaşacak. Konyaspor ise Medipol Başakşehir'i konuk edecek.
Sivasspor: 0 - İttifak Holding Konyaspor: 1
Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Serkan Ok
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Koray Altınay, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan (Dk. 72 Felix), Fajr (Dk.84 Ziya Erdal), Kayode (Dk. 84 Sefa Yılmaz), Gradel, James (Dk. 67 Yatabare)
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Yılmaz Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Çekici (Dk. 90+1 Adil Demirbağ), Bytqi (Dk. 75 Serdar Gürler), Mpoku (Dk. 58 Rahmanovic), Cikalleshi
Gol: Dk. 88 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 54 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 90 Sehic (İttifak Holding Konyaspor)