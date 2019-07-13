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Sivassporlu kaleci Muammer Yıldırım: "Hedefim milli takım"

Demir Grup Sivasspor’un yeni transferlerinden kaleci Muammer Yıldırım, hedefinin önce takımında iyi oynamak, daha sonra da milli takım olduğunu söyledi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:12
Sivassporlu kaleci Muammer Yıldırım: "Hedefim milli takım"

Demir Grup Sivasspor’un yeni transferlerinden kaleci Muammer Yıldırım, hedefinin önce takımında iyi oynamak, daha sonra da milli takım olduğunu söyledi.


Spor Toto Süper Lig takımlarından Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarını Bolu’nun Gerede ilçesinde sürdürüyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde günde çift antrenmanla sezona hazırlanan Sivasspor, sabah antrenmanında ısınma, düz koşu, pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.


Öte yandan antrenman öncesi Kayserispor’dan transfer edilen ve takımla birlikte kamp çalışmalarına katılan kaleci Muammer Yıldırım açıklamalarda bulundu. Kampın iyi geçtiğini belirten Yıldırım, "Öncelikle yeni serüven yeni heyecan. Güzel bir ortam güzel bir arkadaşlık var. İyi çalışıyoruz, iyi antrenmanlar oluyor. Günde çift antrenman, 2 gündür de 3 antrenman yapıyoruz. Daha tabi ki eksiklerimiz var. Daha çok transfere ihtiyacımız var. Yöneticilerimiz, hocalarımız transferlerle ilgileniyorlar. Onların katılmasıyla daha da iyi olacağız. Önümüzde hazırlık maçları var. Gelen transferlerle daha iyi hazırlanıp, iyi takım olup bu sene ligde en iyi yerde bitireceğiz. Hedeflerimiz her zaman yukarı. Elimizden gelen ne varsa sahada en iyisini gösterip puanlar almak ve yukarılara çıkmak. Özlenen Sivasspor’u tekrardan yaşatmak. Sivasspor halkına bun göstermek. Elimizden gelenin fazlasını yapacağız” dedi.


Bireysel olarak hedefinin milli takımda oynamak olduğunu belirten kaleci Yıldırım, “Benim de hedefim her zaman vardır. Bu yeni serüvene başladık, ilk heyecanım. Benim hedefim her zaman en iyisini yapmak ve emeğimin karşılığını vermektir. Bunu da sahada inşallah göstereceğim. Milli takım hedefim her zaman var. Öncelikle takımımda iyi oynamak, sonraki hedefim milli takım” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:12
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