Sivassporlu futbolcu Uğur Çiftçi iş hayatına atıldı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivassporlu futbolcu Uğur Çiftçi, spor kompleksi açtı.

Kırmızı-beyazlı ekibin savunma oyuncusu Uğur Çiftçi'nin sahibi olduğu spor kompleksinin açılışı Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, futbolcular ve il protokolünün katılımıyla gerçekleşti.

Açılışta konuşan Ayhan, tesisin hayırlı olmasını dileyerek, "Başarıdan başarıya koşturmuş, Sivas'ın yüzünü güldürmüş, Sivas'ın evladı Uğur Çiftçi kardeşimizin Sivas'a yatırım yapması ayrı bir güzelliktir." dedi.

Sivas'ın evlatlarına sahip çıkılması ve desteklenmesi gerektiğini söyleyen Ayhan, bol ve bereketli kazançlar diledi.

Konuşmaların ardından davetliler, halı sahalar ve diğer sosyal donatıları bulunan spor kompleksini gezdi.

Vali Ayhan, Belediye Başkanı Bilgin ve Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu halı sahada kaleye geçen Uğur Çiftçi'ye şut attı.

Uğur Çiftçi, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, spor kompleksinin açılışına katılan davetlilere teşekkür etti.

Yatırımın Sivas'a hayırlı olmasını dileyen Uğur, "Futbol bittikten sonra hayatımı Sivas'ta sürdüreceğim. Futbolun içerisindeyim ve böyle bir yatırım yaptım. Sivasspor futbol okulu burada olacak. Sivas'a ne kadar oyuncu kazandırılırsa çok farklı güzel bir mutluluk olur. İnşallah buradan, altyapıdan oyuncu çıkartabilirsek, buradan çıkan gençlerimiz Sivasspor'a hizmet ederse bundan daha iyi mutluluk olmaz diye düşünüyorum." diye konuştu.