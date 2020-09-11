Sivassporlu futbolcu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi
Kırmızı ışık ihlali yapan bir minibüs şoförü, Sivassporlu orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt’un aracına çarptı.
Sivasspor’un 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, bugün sabah saatlerinde aracıyla trafik kazası geçirdi.
Şanlıurfa’dan geldiği öğrenilen bir şahıs, minibüsüyle birlikte seyir halindeyken kırmızı ışık ihlali yaptı.
Aracıyla birlikte kırmızı ışıkta durmayan minibüs şoförü, Sivasspor’un genç orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt’un aracına çarptı.
Yaşanan çarpışmanın şiddetiyle Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt’un aracının hava yastıkları açılırken, araçta maddi hasar meydana geldi.
İhlas Haber Ajansı’nın haberine göre, genç futbolcunun yaşanan trafik kazasında yara almadığı öğrenildi. Trafik kazasını haber alan eşi, olay sırasında aracında yalnız olan Erdoğan Yeşilyurt’un yanına koştu.
Kazanın ardından sosyal medyada, Erdoğan Yeşilyurt’a geçmiş olsun mesajları atıldı.