Sivasspor'dan tepki çeken paylaşım

Galatasaray, Sivas'ta hem 3 puanı hem de kaptan Fernando Muslera'yı kaybetti. Sivasspor'un golüne tepki gösteren Galatasaray taraftarı, kırmızı-beyazlıların maç sonu paylaşımına da isyan etti. Muslera'nın yerde kaldığı anı da kadraja alarak paylaşım yapan Sivasspor, bir süre sonra bu mesajı sildi.

Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, hem 3 puanı hem de kaptan Fernando Muslera'yı kaybetti.

Sivasspor'un golünün ardından Galatasaraylı futbolcular uzun süre Ümit Öztürk'e itirazlarda bulundu. Muslera'nın sakatlığı sonrası oyunun devam etmemesi gerektiğini savunan Galatasaray cephesi, golün iptalini bekledi.

Ümit Öztürk ise pozisyonun temiz olduğuna karar vererek golü geçerli saydı.

Galatasaraylı taraftarlar, Muslera'nın sakatlanarak yerden kalkamadığı pozisyonu devam ettirerek ağlara gönderen Sivassporlu oyunculara tepki gösterdi.

Centilmenlik gereği Sivassporlu futbolcuların topu oyun dışına göndermesi gerektiğini savunan sarı-kırmızılılara gönül verenler, sosyal medyada rakiplerine sert eleştirilerde bulundu.

Paylaşıma tepki yağdı

Sivasspor'un golüne tepki gösteren Galatasaray taraftarı, kırmızı-beyazlıların maç sonu paylaşımına da isyan etti.

Galatasaray taraftarının maçın ardından Muslera'nın yerde kaldığı anı da kadraja alarak paylaşım yapan Sivasspor'a sosyal medyadan gösterdiği tepki sonrası Sivasspor paylaşımını sildi ve yeni bir paylaşım yaptı.