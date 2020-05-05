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Spor

Sivasspor'dan MKE Ankaragücü'ne "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 17:12:43 -
Sivasspor'dan MKE Ankaragücü'ne "geçmiş olsun" mesajı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Kulübü, MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "MKE Ankaragücü sporcularına yapılan Kovid-19 testinde bir sporcuda testin pozitif çıktığını öğrenmiş bulunmaktayız. Ankaragücü Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sporcunun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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