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Spor Sivasspor'dan kural hatası açıklaması
Spor

Sivasspor'dan kural hatası açıklaması

Demir Grup Sivasspor, 2-1 kaybettikleri Galatasaray maçında attıkları golün iptalinde kural hatası yapıldığını savundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 19:45:00 -
Sivasspor'dan kural hatası açıklaması

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan ve 2-1 kaybettikleri Galatasaray maçında attıkları golün iptalinde kural hatası yapıldığını savundu.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, ''VAR incelemesi sonucunda, ofsayt çizgisi çizilemeden golümüzün iptal edilmesi, hakem hatası değil kural hatasıdır. Ofsayt olmayan bir pozisyonda ofsayt incelemesi için VAR'a çağrılıp, nizami gol için ofsayt kararı verilmesi skandal bir kural hatasıdır.'' ifadeleri kullanıldı.

Sivasspor Kulübü dün Türkiye Futbol Federasyonuna, Galatasaray maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle başvurmuştu.

Süper Lig'deki Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yayımlayan TFF, iki müsabakada da önemli hakem hatası tespit edildiğini açıklamıştı.

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