Sivasspor'da Mardin 1969 Spor mesaisi başladı! Yiğidolar sahada nefes kesiyor!
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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında kendi evinde Mardin 1969 Spor’u ağırlamaya hazırlanan Sivasspor, kritik mücadelenin hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcı ekibi yönetiminde gerçekleşen antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular; ısınma hareketlerinin ardından tempolu pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alanda çift kale maçla günü tamamladı.
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Mardin 1969 Spor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde çalıştığı belirtildi. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.
Sivasspor ile Mardin 1969 Spor arasındaki mücadele 2 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
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