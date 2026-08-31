Flash TV satıldı! Eğlence kanalı oluyor!

“Çatlı” filmiyle gündem olan SAFE Media, Flash TV’yi satın aldı. Yapılan açıklamada, Flash TV’nin yeni dönemde ulusal bir eğlence kanalı olarak izleyiciyle buluşturulmasının planlandığı belirtildi.

SAFE Media’nın yeni yapılanmasıyla birlikte yapım, dağıtım ve televizyon yayıncılığının aynı çatı altında birleştirilmesi hedefleniyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre kanalın yeni yayın döneminde özgün eğlence programları, yarışmalar, müzik ve kültür-sanat içerikleri, sinema filmleri, diziler ve yaşam programları yer alacak.

SAFE Media’nın sinema yapımı, içerik üretimi ve dağıtım alanındaki deneyiminin de Flash TV’nin yeni içerik stratejisinde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Şirket, kanalın teknik ve yayın altyapısını güçlendirmeyi, içerik çeşitliliğini artırmayı ve dijital platformlarda da daha etkin hale getirmeyi hedefliyor.

SAFE Media Yönetim Kurulu Başkanı Seyfi Şahin, Flash TV yatırımına ilişkin yaptığı açıklamada, şirketi yalnızca içerik üreten veya dağıtan bir yapı olarak değil, medyanın farklı alanlarında faaliyet gösteren güçlü ve sürdürülebilir bir yapı olarak konumlandırmayı amaçladıklarını belirtti.

KANAL DEFALARCA EL DEĞİŞTİRDİ

Flash TV’nin Türk televizyonculuğunda güçlü bir geçmişe ve yüksek marka bilinirliğine sahip olduğunu belirten Şahin, kanalın yeni dönemde ailelerin birlikte izleyebileceği kaliteli içeriklere odaklanacağını söyledi.

Flash TV’nin sahiplik yapısı ve yönetimi son yıllarda birçok kez değişti. 1992’de Bursa’da kurulan ve Türkiye’nin ilk özel televizyon kanallarından biri olan Flash TV, 2019’da yayınlarına ara verdi. Kanal, Eylül 2021’de yeniden test yayınına başladı ve Ekim 2021’de yeni logosuyla ekranlara döndü.

Müzik ve eğlence ağırlıklı yayın yapan kanal, 2021’de format değişikliğine giderek haber kanalına dönüştü. Bu dönemde Mehmet Emin Göktuğ ile Ömer Ziya Göktuğ kanalın yüzde 50’şer hissedarıydı. Ömer Ziya Göktuğ’un Ocak 2022’de hayatını kaybetmesinin ardından kanalın yönetiminde anlaşmazlıklar yaşandı.

Flash TV’ye 16 Mart 2022’de kayyum atandı. Kanalın lisans haklarının 15 Nisan 2022’de sona ermesinin ardından Flash TV yayını kapandı ve yayın hayatı Flash Haber adıyla devam etti. Yeni yapının kurucuları Ömer Ziya Göktuğ’un kızları Eser Göktuğ Okan ile Özge Göktuğ Güleç oldu. Mehmet Emin Göktuğ ise bu süreçte yapılan isim ve yayın değişikliğine itiraz etti.

Kanalın sahipliği 2025’te yeniden değişti. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na satışı iptal edilen Flash Haber TV, BankPozitif’in sahibi Erhan Kork tarafından satın alındı. Ancak 14 Mart 2025’te Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), PozitifBank ve PayFix’e yönelik süreç kapsamında Flash Haber TV’ye de el koydu ve şirkete kayyım atandı.

Daha sonra TMSF tarafından 84 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarılan Flash TV Ankara merkezli Öz Er-Ka İnşaat'ın sahibi Eşref Keleş tarafından satın alındı. Ancak Nisan ayında Eşref Keleş'e yapılan satış da iptal edildi.