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Gündem Kaptan da aralarında! Gemi faciasına 9 tutuklama
Gündem

Kaptan da aralarında! Gemi faciasına 9 tutuklama

Yeniakit Publisher
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Kaptan da aralarında! Gemi faciasına 9 tutuklama

Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 241 kişi kurtarıldı, 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Geminin kaptanının ifadesi ortaya çıkarken kazayla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi tutuklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında dün 267 kişiyi taşıyan katamaran tipi yolcu gemisinin batmasının ardından başlatılan soruşturmada adli süreç devam ediyor.

Can kaybının 8, kayıp sayısının ise 18 olduğu faciada, olayla bağlantılı kişilerin mahkemeye çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Girne Adli Şube’de yürütülen soruşturma kapsamında geminin kaptanı, mürettebatı, şirket yetkilileri ve liman görevlilerinin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

9 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLANMA KARARI

Şüphelilerden 9’u bugün sabah saatlerinde hakim karşısına çıkartıldı

Gelen son dakika gelişmesine göre soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u hakkında 3 gün tutuklama kararı verildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Soruşturma kapsamında gemi mürettebatının ilk ifadelerinde, geminin "ön kısmının koptuğu" yönünde beyanda bulunduğu öğrenildi.

Soruşturmanın "dikkatsizlik sonucu ölüme sebep olma" kapsamında yürütüldüğü, arama-kurtarma faaliyetleri ile kazaya ilişkin adli ve teknik incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 100’ün üzerinde kişinin ifadesine başvurulurken, olayla ilgili kamera görüntüleri de incelemeye alındı.

TEKNİK İNCELEMELER SÜRÜYOR

Soruşturma dosyasında, geminin gerekli izinlerinin tamam olduğu, Türk Loydu, Liman Başkanlığı ve Meteoroloji tarafından gerekli süreçlerin yürütüldüğü kaydedildi.

Geminin teknik uygunluğuna ilişkin işlemler de inceleme kapsamında değerlendirilirken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla teknik incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

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