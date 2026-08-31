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Gözü İngiltere pazarında: Sallai'nin kişisel kararı belli oldu

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Gözü İngiltere pazarında: Sallai'nin kişisel kararı belli oldu

Galatasaray'da Roland Sallai ile ilgili ididalar gelmeye devam ediyor.

#1
Foto - Gözü İngiltere pazarında: Sallai'nin kişisel kararı belli oldu

Galatasaray'da Roland Sallai'nin satılacağı ve bu sayede yabancı kontenjanında da yer açılacağı iddia ediliyor. Ancak Macar futbolcunun kafasında farklı düşünceler var...

#2
Foto - Gözü İngiltere pazarında: Sallai'nin kişisel kararı belli oldu

Galatasaray, 2024 yazında Freiburg Kulübü'ne 6 milyon euro ödeyerek Roland Sallai'yi kadrosuna katmıştı. Sağ kanat takviyesi olarak takıma katılan Macar futbolcu, kendisini ağırlıklı olarak sağ bekte buldu. Ve yeni bölgesinde de çok iyi performanslar sergiledi.

#3
Foto - Gözü İngiltere pazarında: Sallai'nin kişisel kararı belli oldu

29 yaşındaki futbolcunun İngiltere pazarından talipleri var. Ada'daki transfer dönemi ise yarın kapanacak. Galatasaray'da kısa süre içinde Sallai'nin satılabileceği konuşuluyor. Bu sayede yabancı kontenjanında yer açılacak. Ayrıca ondan gelecek para da takviye operasyonunda kullanılacak.

#4
Foto - Gözü İngiltere pazarında: Sallai'nin kişisel kararı belli oldu

Ortada dolaşan iddialara rağmen Sallai'nin kişisel kararı ortaya çıktı. 1.83 boyundaki futbolcu kesinlikle Galatasaray'da devam etmek istiyor. Mukavelesi ise 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. Macar oyuncu özellikle tekrar Şampiyonlar Ligi'nde kendisini göstermeyi hedefliyor.

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