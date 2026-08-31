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Gündem FETÖ’cü babalar Kemal Batmaz ile Bilal Köseoğlu’nun FETÖ'cü kızları tutuklandı
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FETÖ’cü babalar Kemal Batmaz ile Bilal Köseoğlu’nun FETÖ'cü kızları tutuklandı

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FETÖ’cü babalar Kemal Batmaz ile Bilal Köseoğlu’nun FETÖ'cü kızları tutuklandı

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü’nde enselenen Kemal Batmaz ile KHK ile ihraç edilen Bilal Köseoğlu’nun, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik İstanbul ve Muğla'da yapılan operasyonlarda yakalanan kızları Esma Batmaz ile Hilal Köseoğlu, tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütünün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Muğla ve İstanbul’da operasyon düzenlendi.

Akıncı Üssü’nde yakalanan Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz, İstanbul’da yapılan aramalarda; Ankara Adliyesi’nde hakim/savcı olarak çalışırken KHK ile ihraç edilen ve şu an Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Bilal Köseoğlu’nun kızı Hilal Köseoğlu ise Muğla’da yapılan aramalarda yakalandı.

Bilal Köseoğlu.

2 FİRARİ ARANIYOR

Operasyonlarda yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıdaki dijital materyale yönelik incelemelerin devam ettiği ve 2016 yılından bu yana yurt dışında olduğu tespit edilen Yakup Aykın ile 2026 yılında yurt dışına çıkış kaydı bulunan Sami Yılmaz’a yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Esma Batmaz ve Hilal Köseoğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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