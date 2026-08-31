Gülistan Doku'nun cesedini arayanlardandı... Tutuklandı!

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülistan Doku soruşturmasının 5. dalga operasyonu kapsamında gözaltına alınarak tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen balık adam Gürkan Gürdal tutuklandı. Başsavcılık, aynı soruşturma kapsamında Alaattin Kocamemik ve Vahit İlgör hakkında verilen adli kontrol kararlarına ise itiraz etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış ve Gülistan Doku soruşturmasında gerçekleştirilen 5. dalga operasyon kapsamında 10 şüphelinin gözaltına alındığını söylemişti. Soruşturmada özellikle delil karartma ve intihar süsü verme şüphelerini kuvvetlendiren çok kritik yeni detaylar ortaya çıkmıştı.

GİZLENEN DALGIÇ DEFTERİ

Gürlek’in açıklamalarına göre, su altı arama çalışmalarına ait, adli makamlardan gizlendiği belirlenen bir "dalgıç defteri" ortaya çıkarıldı. Bu defterdeki kayıtların, o dönem düzenlenen resmi arama tutanaklarıyla uyuşmadığı tespit edildi.

İNTİHAR SÜSÜ ŞÜPHESİ

Gülistan Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların, sanki intihar etmiş gibi bir izlenim oluşturmak (intihar ihtimalini desteklemek) amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine dair çok ciddi bulgulara ulaşıldı.

DALGIÇLAR MERCEK ALTINDA

Yeni bulgulara göre Gülistan Doku için Munzur Nehri’nde yürütülen arama çalışmalarına altı dalgıç (balık adam) katıldı.

Daha önceki operasyonlarda dalgıçlardan Cengizhan Aydoğan ve Necmi Acar tutuklanmış, Ramazan Karadeniz hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

Son operasyon kapsamında dalgıç polisler Alaattin Kocamemik, Gürkan Gürdal ve Vahit İlgör gözaltına alındı.

GÜRDAL TUTUKLANDI

5. dalga operasyonu kapsamında gözaltına alınarak tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen balık adam Gürkan Gürdal ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre dalgıç Gürkan Gürdal tutuklandı. Başsavcılık, aynı soruşturma kapsamında Alaattin Kocamemik ve Vahit İlgör hakkında verilen adli kontrol kararlarına ise itiraz etti.