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Spor Sivasspor’da kaleci antrenörü değişti
Spor

Sivasspor’da kaleci antrenörü değişti

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da kaleci antrenörü Cengiz Birgen'in görevden ayrılmasının ardından bu göreve Zafer Özgültekin'in getirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 16:05:00 -
Sivasspor’da kaleci antrenörü değişti

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da kaleci antrenörü Cengiz Birgen'in görevden ayrılmasının ardından bu göreve Zafer Özgültekin'in getirildiği bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik heyette görev alan kaleci antrenörü Cengiz Birgen'in görevinden ayrıldığı belirtildi.

Sivasspor'da kaleci antrenörü görevine daha önce de kulüpte görev yapan Zafer Özgültekin'in dahil edildiği aktarılan açıklamada, "Cengiz Birgen'e kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, Zafer Özgültekin'e ise görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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