  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sivasspor’da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı
Spor

Sivasspor’da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı

Yeniakit Publisher
2023-09-25 19:08:00 - 2023-09-25 19:14:48
Sivasspor’da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Hatayspor ile karşılaşacak EY Sivasspor, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman dayanıklılık çalışmaları ve 3 grup halinde yapılan yarım saha çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Hatayspor 30 Eylül Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

İYİ Parti’nin Beşiktaş Belediye Başkan adayı olacağı söyleniyordu! Ve Mustafa Sandal kararını verdi
İYİ Parti’nin Beşiktaş Belediye Başkan adayı olacağı söyleniyordu! Ve Mustafa Sandal kararını verdi

Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İYİ Parti’nin Beşiktaş Belediye Başkan adayı olacağı söyleniyordu! Ve Mustafa Sandal kararını verdi

A101 şubesinde skandal görüntüler! Sosyal medya ayağa kalktı
A101 şubesinde skandal görüntüler! Sosyal medya ayağa kalktı

Gündem

A101 şubesinde skandal görüntüler! Sosyal medya ayağa kalktı

Beşiktaş'ın stat ismi belli oldu
Beşiktaş'ın stat ismi belli oldu

Spor

Beşiktaş'ın stat ismi belli oldu

Beşiktaş'ta panik dolu anlar! Tekne alabora oldu
Beşiktaş'ta panik dolu anlar! Tekne alabora oldu

Yerel

Beşiktaş'ta panik dolu anlar! Tekne alabora oldu

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23