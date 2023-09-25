Sivasspor’da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı
Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Hatayspor ile karşılaşacak EY Sivasspor, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman dayanıklılık çalışmaları ve 3 grup halinde yapılan yarım saha çift kale maçla sona erdi.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor ile Hatayspor 30 Eylül Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
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