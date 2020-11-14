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Spor Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları
Spor

Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-11-14 21:49:08 -
Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını akşam yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınmayla başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalıştı.

İdmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç oynayan kırmızı-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Fatih Karagümrük ile Demir Grup Sivasspor, 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek.


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