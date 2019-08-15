Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi sürüyor

Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi sürüyor15 Ağustos 2019 Perşembe 12:09
SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in ilk haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.
İdman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
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