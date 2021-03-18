Sivasspor, zorlu Göztepe maçı için İzmir'e gitti
Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe kendi evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak zorlu mücadele öncesi Sivasspor kafilesi, İzmir'e gitti.
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşma için İzmir'e gitti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor kafilesi, Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na ulaştı. Kafile, daha sonra kamp yapacağı otele yerleşti.
Sivas temsilcisi, Göztepe maçı için son antrenmanını yarın İzmir'de gerçekleştirecek.
Göztepe ile Demir Grup Sivasspor 20 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede, hakem Yasin Kol görev yapacak.