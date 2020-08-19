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Spor Sivasspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor
Spor

Sivasspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-19 13:16:50 -
Sivasspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni sezona Bolu'nun Gerede ilçesinde hazırlanan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalışmalarını sürdürdü.

Otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular, son bölümde ise minyatür kale ve yarım sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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