  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-09-02 14:26:23 -
Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, The Land of Legends Cup'ta dün oynanan maçta Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek, turnuvada finale yükselen ve Fenerbahçe'nin rakibi olan kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Beşiktaş maçında 90 dakika görev yapan futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Ardından top kampa, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, dar alan pas ve yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Evli mankenle barda devrimcilik oynayan Barış Atay konuştu: Utanmıyorum, bu gurur verici bir şey...
Gündem

Evli mankenle barda devrimcilik oynayan Barış Atay konuştu: Utanmıyorum, bu gurur verici bir şey...

Bir barda kendisi gibi evli olan bir mankenle devrimcilik oynayan TİP'li Barış Atay, konuyla ilgili "Şu halimizden utanacağımızı falan zanne..
İstanbul Sözleşmesi'ni anketle aklamaya kalktılar
Gündem

İstanbul Sözleşmesi'ni anketle aklamaya kalktılar

Toplumda kanayan bir yara haline gelen ve aile kurumunu sarsan İstanbul Sözleşmesi'ni KONDA araştırma şirketi aklamaya kalktı.
Lübnan'da Macron'a büyük şok! Bozuntuya vermeden hızla kaçtı
Dünya

Lübnan'da Macron'a büyük şok! Bozuntuya vermeden hızla kaçtı

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron Lübnan'da protesto edildi. Havalimanından Lübnanlı sanatçı Feyruz'un evine geçen Fransa Cumhurbaşkanı, y..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı