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Spor Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-09-03 13:31:20 -
Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, The Land of Legends Cup'ta cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam eden idman, 3 grup halinde yapılan yarım saha çift kale maçla sona erdi.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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