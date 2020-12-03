Avrupa Ligi maçı canlı izle | Sivasspor UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında İspanyol ekibi Villarreal'i konuk edecek. Futbolseverler maçın saatini araştırmaya başladı. Peki, Sivasspor maçı hangi kanalda?

Sivasspor Villarreal maçı ne zaman saat kaçta

Sivasspor ile Villarreal bu akşam 20.55’te Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak. Sivasspor Villarreal maçını Hırvat hakem Duje Strukan yönetecek.

Sivasspor, maça yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 6 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sakatlıkları bulunan Olarenwaju Kayode ve Jorge Felix de bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ı da konoravirüs testi pozitif çıktı.

Testinin pozitif çıktığını duyuran Çalımbay "Hem ülkemiz, hem de bizim için önemli olan bu karşılaşmada takımımın başında sahaya çıkamayacağımı üzülerek belirtmek isterim. Teknik kadroma ve oyuncularıma güveniyorum. Sizlerin de desteğiyle maçı en iyi şekilde bitireceğiz. 'Geçmiş olsun' dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

I GRUBU PUAN DURUMU

Şifresiz Sivasspor maçı izle

Bilindiği gibi ülkemizde Avrupa Ligi maçları beIN Sports tarafından yayınlanıyor. Bazı müsabakaları Azeri kanalı CBC Sport şifresiz yayınlıyor. Ancak Sivasspor-Villareal maçı CBC Sport’tan yayınlanmayacak.