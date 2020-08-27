  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan fikstür değerlendirmesi:
Spor

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan fikstür değerlendirmesi:

"İnşallah Avrupa'da tur atlarsak yoğunluk daha da katlanacak. Çok zor bir fikstür ve çok zorlu maçlar bizleri bekliyor" - "Taraftarsız, tatsız tuzsuz maçlar oluyor. Kimse kimseye gücünü gösterecek maçlar oynamıyor. Onun için de ekimden sonra inşallah her şey düzeldiğinde taraftar ile başlanırsa o zaman fikstür ve seyirci avantajı olur"

Yeniakit Publisher
2020-08-27 13:12:06 -
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan fikstür değerlendirmesi:

BOLU (AA) - ZAFER GÖDER - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Avrupa kupalarında da mücadele edecekleri için kendilerini çok zor bir fikstürün beklediğini söyledi.

Rıza Çalımbay, AA muhabirine, maç programlarının çok yoğun geçeceğini, ona göre hazırlık yaptıklarını belirtti.

Çalımbay bu nedenle kaliteli oyunculara ihtiyaçları olduklarını ifade ederek ''Tabii ki burada da en önemli şey bu süreçte olabilecek sakatlıklar. En çok sıkıntı yaşayacağımız şeylerden bir tanesi olabilir. Belki de hiç antrenman yapmadan maçlara çıkacağız." şeklinde konuştu.


- "Her şeye hazırız"


Hesaplamalarına göre 20 hafta içi karşılaşması oynayacaklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:

"Avrupa kupaları da dahil olmak üzere çok yoğun olacağız. İnşallah Avrupa'da tur atlarsak yoğunluk daha da katlanacak. Çok zor bir fikstür ve çok zorlu maçlar bizleri bekliyor. Bütün takımlar için öyle sadece bizim için değil ama gerçekten futbolcular yorulabilir. Her şey olabilir, bıkkınlık olabilir, bezginlik olabilir, sakatlıklar olabilir. Her şeye hazırız. Onun için de buradaki çalışmalarımızı çok iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Bunu da sezon içerisinde devam ettirmemiz gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Bence federasyonun da yapacağı bir şey yok. Bu maçların bitmesi gerekiyorsa doğru yol bu yol."


- "Taraftarsız, tatsız tuzsuz maçlar oluyor"

Fikstüre göre, ilk karşılaşmalarını kendi sahalarında Aytemiz Alanyaspor ile yapacaklarına değinen Çalımbay, maçların seyircisiz olacağı için ilk başlarda kimin kimle oynadığının hiçbir öneminin olmadığını belirtti.

Rıza Çalımbay, taraftar olduğu zaman fikstür avantajının daha önemli olduğunu vurgulayarak, "Taraftarsız, tatsız tuzsuz maçlar oluyor. Kimse kimseye gücünü gösterecek maçlar oynamıyor. Onun için de ekimden sonra inşallah her şey düzeldiğinde taraftar ile başlanırsa o zaman fikstür ve seyirci avantajı olur. Onun için taraftar çok önemli. Şu anda bana göre kimsenin hiçbir fikstür avantajı yok." değerlendirmesinde bulundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yıllar önce açıklamış... Portakal’dan bomba ‘torpil’ itirafı!
Gündem

Yıllar önce açıklamış... Portakal’dan bomba ‘torpil’ itirafı!

Geçtiğimiz günlerde FOX TV Ana Haber spikerliğinden istifa ettiğini açıklayan Fatih Portakal’ın geçmiş yıllarda verdiği bir röportajda gazet..
Diriliş Ertuğrul'un senaristi ortalığı kasıp kavuracak! Yeni dizinin fragmanı yayınlandı
Medya

Diriliş Ertuğrul'un senaristi ortalığı kasıp kavuracak! Yeni dizinin fragmanı yayınlandı

Diriliş Ertuğrul dizisinin senaristi TRT'de yayınlanacak olan Uyanış: Selçuklu dizisi ile yeni sezona bomba gibi girecek. Yayınlanacak olan ..
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Koronavirüs çocuklarda hangi hastalığı bırakıyor?
Korona Virüs

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Koronavirüs çocuklarda hangi hastalığı bırakıyor?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, son zamanlarda etkisini arttı..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı