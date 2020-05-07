  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan Vali Salih Ayhan'a ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-05-07 18:31:10 -
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan Vali Salih Ayhan'a ziyaret

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı ziyaret etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çalımbay ile kulüp başkan vekili Erdal Sarılar ve yardımcı antrenör Ayhan Tenbeloğlu'nun, Vali Ayhan'ı makamında ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Ziyarette, 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig maçlarında alınacak önlemler ve izlenecek yol haritasının görüşüldüğü ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı