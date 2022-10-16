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Spor Sivasspor, Süper Lig'de yarın Giresunspor'u konuk edecek
Spor

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Giresunspor'u konuk edecek

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Bitexen Giresunspor'u ağırlayacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 11:39:00 -
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Giresunspor'u konuk edecek

Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde geride kalan 9 haftada 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alan Sivas temsilcisi 7 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte Giresunspor maçı öncesi Leke James, Samba Camara, Ziya Erdal, Ahmed Musa, Kader Keita ve Fredrik Ulvestad'ın sakatlığı bulunuyor.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp kulüp tesislerinde kampa girecek.

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