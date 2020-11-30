Sivasspor son 5 maçtır kayıp
Sivasspor Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Göztepe iye Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Göztepe maçı 1-0'lık skorla kazandı.
Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı İzmir temsilcisi 1-0 kazandı.
Maçta Göztepe'nin golü 80. dakikada Halil Akbunar'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Göztepe puanını 9 maç sonunda 14'e yükseltti. Sivasspor ise 9 maç sonunda 9 puanda kaldı.
Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Göztepe ise aynı haftada sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.
Sivasspor krizde
Sivasspor, bu sezon ligde evinde oynadığı 5 maçı da kazanamadı. Sivas ekibi ligde 5 maçtır kazanamıyor. Sivasspor'un son galibiyeti 17 Ekim'de Kayserispor karşısında geldi.