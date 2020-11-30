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Spor Sivasspor son 5 maçtır kayıp
Spor

Sivasspor son 5 maçtır kayıp

Sivasspor Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Göztepe iye Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Göztepe maçı 1-0'lık skorla kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 21:47:00 -
Sivasspor son 5 maçtır kayıp

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı İzmir temsilcisi 1-0 kazandı.

Maçta Göztepe'nin golü 80. dakikada Halil Akbunar'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Göztepe puanını 9 maç sonunda 14'e yükseltti. Sivasspor ise 9 maç sonunda 9 puanda kaldı.

Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Göztepe ise aynı haftada sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.

Sivasspor krizde

Sivasspor, bu sezon ligde evinde oynadığı 5 maçı da kazanamadı. Sivas ekibi ligde 5 maçtır kazanamıyor. Sivasspor'un son galibiyeti 17 Ekim'de Kayserispor karşısında geldi.

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