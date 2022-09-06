Sivasspor - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan başlıyor. Temsilcimiz Sivasspor, Slavia Prag ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Sivasspor - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan başlıyor. Temsilcimiz Sivasspor, Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Slavia Prag maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak. Müsabaka Exxen'de canlı yayınlanacak.



