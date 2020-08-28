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Spor Sivasspor, Robin Yalçın'ı kadrosuna kattı
Spor

Sivasspor, Robin Yalçın'ı kadrosuna kattı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 11:25:03 -
Sivasspor, Robin Yalçın'ı kadrosuna kattı

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Robin Yalçın'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen Robin Yalçın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Ön liberoda görev yapan Robin Yalçın, bugün takımın Gerede kampına katılarak takım arkadaşlarıyla tanıştı.

25 Ocak 1994'te Almanya'nın Deggendorf kentinde dünyaya gelen Robin Yalçın, futbola Deggendorf altyapısında başladı. Ardından Stuttgart'a transfer olan Robin Yalçın, 2015 yılında Çaykur Rizespor formasıyla Türkiye macerasına başladı. Robin Yalçın son olarak Yeni Malatyaspor forması giymişti.

Kariyerinde 290 maça çıkan 26 yaşındaki sporcu, 19 gol ve 18 asistlik performans ortaya koydu.


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